Reporte Inameh: se prevé nubosidad y lluvias en estas regiones del país este 14 de febrero

El más reciente boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología detalla un escenario variable en gran parte del país durante la mañana de este 14 de febrero.

De acuerdo con el organismo, se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa en varias regiones, acompañado de lluvias de intensidad variable.

El reporte oficial indica que, entre las 06:00 y las 12:00 HLV, podrían presentarse precipitaciones en distintos estados, especialmente en zonas del oriente, sur y occidente del país.

Aunque no se trata de un evento extremo generalizado, sí se espera inestabilidad en áreas específicas donde la humedad favorece la formación de nubes de desarrollo vertical.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias

Según el informe, las lluvias o chubascos podrían registrarse en las siguientes zonas:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Bolívar y Amazonas

Norte de Monagas y Sucre

Caracas y Aragua

Falcón, Lara y Yaracuy

Región de los Andes y Zulia

Actividad eléctrica en zonas puntuales

El boletín también señala la presencia de desarrollo nuboso con lluvias acompañadas de descargas eléctricas en sectores específicos. Entre las áreas bajo vigilancia destacan:

Bolívar

Noroeste de Amazonas

Sur del Lago de Maracaibo

Mientras tanto, en buena parte del territorio nacional persistirá cielo despejado alternando con nubosidad parcial.

