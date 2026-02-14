Excarcelan a 17 personas en la Zona 7: joven con autismo entre los liberados

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este sábado, 14 de febrero, se llevó a cabo la liberación de 17 personas que permanecían detenidas en el centro de reclusión conocido como Zona 7, en Boleíta.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien vinculó esta medida al avance de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz.

Uno de los casos más destacados en este grupo es la liberación de un joven con autismo, cuya situación había generado especial atención entre los presentes. Con este grupo, ya son más de 900 las personas beneficiadas por medidas similares en lo que va del año 2026.

Un proceso hacia la reconciliación

El jefe del Parlamento explicó que estas acciones buscan construir una ruta de paz y fortalecer la estabilidad social en el país. En su mensaje, subrayó la importancia de la unidad nacional, afirmando que todos los ciudadanos comparten los mismos símbolos patrios.

Según las autoridades, el espíritu de la nueva ley está orientado a permitir que los venezolanos avancen hacia una convivencia democrática sin mayores conflictos.

Transmisión en vivo y ambiente en Boleíta

El periodista Seir Contreras realizó la cobertura en tiempo real, mostrando cómo los 17 ciudadanos abandonaban las instalaciones de manera progresiva. A pesar de la presencia policial, el proceso se desarrolló sin incidentes violentos.

Los familiares protagonizaron escenas de emoción al recibirlos en la calle tras recibir sus boletas de excarcelación.

Futuras liberaciones bajo la Ley de Amnistía

Este operativo es solo una fase inicial, ya que la Asamblea Nacional planea continuar con la discusión parlamentaria de la normativa vigente. Se espera que, una vez que la ley sea aprobada definitivamente en todas sus instancias, un número mayor de personas que cumplen con los requisitos legales puedan quedar en libertad en las próximas semanas.

El objetivo declarado es completar el trámite para ampliar el alcance de este programa de convivencia.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube