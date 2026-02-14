Sorprende a tu pareja en el Día de los Enamorados: receta para elaborar un postre frío de chocolate

Suscríbete a nuestros canales

Si estás pensando preparar una comida en casa para sorprender a tu pareja en Día de los Enamorados, el mousse de chocolate es una buena opción.

Este postre de origen francés es el toque dulce y lleno de amor ideal para cerrar la velada, y lo mejor de todo es que el ingrediente estrella es el chocolate, un alimento considerado como afrodisiaco por contener compuestos como la feniletilamina, triptófano y teobromina que mejoran el estado de ánimo, el placer y la energía, liberando endorfinas y dopamina. Además, según refiere la Inteligencia Artificial, el chocolate negro con alto cacao aumenta el flujo sanguíneo a los órganos reproductivos.

¿Te interesa la receta? Te compartimos el paso a paso publicado en la web El Mueble para que tengas una guía y puedas sorprender a tu ser amado.

¿Qué necesitas para el postre del Día de los Enamorados?

Ingredientes para el mousse de chocolate

- Leche (250 ml)

- Azúcar (60 g)

- Yemas de huevo (85 g)

- Chocolate blanco (150 g)

- Chocolate con leche (150 g)

- Chocolate negro (150 g)

- Nata para montar (540 g)

Ingredientes para la base

- Harina (360 g)

- Mantequilla (180 g)

- Azúcar glas (140 g)

- Almendras molidas (50 g)

- Huevo (1)

Ingredientes para decorar

- Pepitas de chocolate (al gusto)

- Gotas de chocolate negro y con leche (al gusto)

- Perlas de chocolate blanco (al gusto)

Preparación

1. Para la base, mezclar 90 gramos de harina tamizada con el resto de ingredientes. Cuando la mezcla esté homogénea, añadir el resto de la harina y batir con unas varillas eléctricas hasta que la masa quede compacta.

2. Poner esta masa en medio de dos hojas de papel sulfurizado y estirar con un rodillo de cocina hasta conseguir una plancha de unos 5 mm de grosor. Meter en el congelador durante 30 minutos.

3. Precalentar el horno a 160ºC. Mientras tanto, sacar la masa del congelador y recortar un corazón usando un molde desmontable con la misma forma.

4. Colocar este corazón en la base y reservar 30 minutos en la nevera. Hornear 20 minutos, retirar y dejar enfriar dentro del molde.

5. Partir los tres tipos de chocolate en trozos y colocar cada uno de ellos en un recipiente diferente.

6. Batir las yemas de huevo con el azúcar. Agregar la leche y calentar a fuego lento. Cuando la masa espese, verter unos 130 gramos de esta crema caliente sobre cada tipo de chocolate y remover hasta obtener 3 mezclas homogéneas.

7. Batir la nata sin llegar a montarla. Añadir unos 180 gramos a cada cuenco de crema de chocolate y mezclar con una espátula.

8. Poner la mousse de chocolate blanco sobre la base del molde y congelar 10 minutos. Repetir este mismo paso con las otras dos mousses de chocolates restantes, terminando con la de chocolate negro.

9. Decorar con pepitas, perlitas y gotitas de chocolate.

10. Colocar sobre la mesa previamente decorada para celebrar el Día de los Enamorados.

El Mueble

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube