Estas son las señales de que estás enamorado: aprovéchalas y disfrútalas porque mejoran el sistema inmunológico

¿Has estado enamorado? Mucha gente asegura que si y es que esto es un estado emocional y físico que se caracteriza principalmente por una fuerte atracción, alegría y el deseo constante de estar con otra persona.

Es sin duda una sensación única, personal, fascinante, vivencial, profunda y compleja, que cada individuo lo vive de manera distinta, y a la que nadie debería renunciar.

¿Qué es realmente estar enamorado?

Es tener y sentir amor. En otras palabras, el “enamoramiento hace referencia a un estado emocional de alegría y felicidad que sentimos cuando nos encontramos fuertemente atraídos por otra persona, a la que idealizamos y le atribuimos toda una serie de cualidades que en la mayoría de los casos magnificamos”, comparte el Instituto Europeo de Psicología Positiva.

Por tanto, estar enamorado es “una alteración emocional provocada por una emoción intensa y casi incontrolable, una sensación de placer, de bienestar, incluso con palpitaciones y en ocasiones mucho nerviosismo cuando estamos en presencia de la persona que nos atrae”.

Es el estado inicial, en el que aparece la atracción, las ganas de conocer en profundidad a la otra persona.

¡Así se siente!

Aunque el proceso de enamorarse es hermoso, también resulta una experiencia compleja que se manifiesta de forma diferente en cada persona y sus síntomas pueden variar de una a otra. No obstante, las señales más comunes que se perciben durante el enamoramiento son:

- Deseo de contacto físico e intimidad con la persona de la se ha enamorado.

- Falta de concentración, descuidos y despistes frecuentes en sus actividades cotidianas.

- Pensar constantemente en la otra persona.

- Nervios y ansiedad.

- Corazón acelerado.

- Tartamudeos e incapacidad para hablar con claridad cuando se está en presencia de la otra persona.

Si sientes una o la mayoría de estas señales estás enamorado y esto resulta provechoso para la salud y bienestar. Según Salud y Medicina el enamoramiento produce cambios químicos en el cuerpo e incluso hace que luzca mejor en muchas ocasiones. Disfrutar este proceso rejuvenece la piel, mejora la salud del corazón, disminuye el estrés y fortalece el sistema inmunológico.

