Mascarilla completamente natural con solo dos ingredientes: alisa y reduce el frizz del cabello

Suscríbete a nuestros canales

Alisar el cabello sin someterlo a tratamientos químicos ni calor extremo es posible, solo basta con aplicar métodos naturales de hidratación y técnicas de peinado, refiere la Inteligencia Artificial.

Entre dichas opciones la más popular y efectiva es la mascarilla casera, la cual se elabora con ingredientes naturales como leche, maicena, aceites, entre otros.

¿Qué hacer para alisar el cabello sin químicos ni secadores?

Conseguir una melena lisa sin tener que someterla a calor ni productos químicos que terminan por maltratar la hebra capilar e incluso el cuero cabelludo, no siempre resulta sencillo, pero como señalamos, tampoco es imposible.

Existen muchas alternativas caseras que permiten conseguir un cabello liso, casi como recién salido del salón de belleza. Entre las más famosas se encuentran el truco conocido como toga, el cual consiste en enrollar toda la melena alrededor de la cabeza con un peine o cepillo de cerdas naturales que ayuden a que el pelo quede bien pulido, o aplicar aceites y mascarillas caseras

Cabe acotar que la técnica a aplicarse va a depender del tiempo y las posibilidades económicas de cada persona.

Alisa tu melena

Por ejemplo, recurre a una mascarilla natural en la que combines una taza de leche de coco y jugo de medio limón. Mezcla y mete en la nevera durante una hora para que se enfríe y luego aplica en el pelo.

Lo ideal es que para conseguir un efecto alisado y natural, lo apliques después de lavarte el pelo en cada ducha, lo dejes actuar algunos minutos y después lo enjuagues con agua tibia, y finalmente, lavar con un champú suave, refiere Mundo Deportivo.

Esta mascarilla casera no solo ayuda a alisar tu melena, también es perfecta para nutrir a profundidad la hebra capilar, restaurando los cabellos secos, dañados y quebradizos. Además, elimina el frizz y el encrespamiento, dándole fuerza y densidad al pelo.

Si quieres excelentes resultados, se recomienda aplicarla una o dos veces por semana.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube