El secreto de los fermentados: ¿realmente estamos aprovechando sus beneficios?

La alimentación se ha convertido en el pilar fundamental de la medicina preventiva moderna. En los últimos años, el interés por la salud intestinal ha puesto bajo el foco a los alimentos fermentados, presentándolos como la solución definitiva para fortalecer nuestras defensas y mejorar la digestión.

Sin embargo, no todo lo que se etiqueta como "fermentado" cumple con las expectativas de los consumidores. A medida que la industria alimentaria se adapta a estas tendencias, surge una pregunta crucial: ¿estamos consumiendo bacterias que realmente aportan beneficios o simplemente productos que han perdido su valor biológico en el proceso de fabricación?

Entender la diferencia entre un alimento vivo y uno procesado es vital para que nuestra dieta sea verdaderamente efectiva.

Foto: Freepik

Microbios vivos Vs. muertos: advertencia de expertos en microbiota

El reconocido especialista en nutrición y microbiota, Tim Spector, ha lanzado una advertencia que cambia la perspectiva sobre el consumo de probióticos naturales. Según el experto, existe una confusión común entre los consumidores: la creencia de que cualquier alimento fermentado es una fuente inagotable de bacterias beneficiosas. La realidad es que gran parte de los productos que encontramos en los supermercados son, en realidad, una mezcla de microorganismos vivos y muertos.

El factor determinante es el procesamiento industrial. Muchos alimentos, como algunos tipos de chucrut o vegetales encurtidos que se venden en estanterías fuera de la zona de refrigeración, pasan por procesos de pasteurización o conservas que utilizan altas temperaturas. Este calor extremo elimina el "ruido biológico", es decir, mata a las bacterias que deberían colonizar nuestro intestino. Aunque el sabor se mantenga, el beneficio terapéutico para la microbiota desaparece casi por completo.

Para obtener resultados reales, Spector sugiere priorizar alimentos que mantengan sus cultivos activos. El yogur natural, el kéfir, la kombucha artesanal y el kimchi coreano son excelentes opciones, siempre y cuando no hayan sido sometidos a procesos químicos que estabilicen su vida útil a costa de su vitalidad. La clave reside en la diversidad; consumir pequeñas cantidades de diferentes fermentados vivos a diario es mucho más potente que tomar un suplemento aislado. En definitiva, para cuidar el intestino, es necesario volver a los métodos tradicionales y buscar alimentos que sigan "vivos" al llegar a nuestra mesa.

