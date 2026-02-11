Bomba silenciosa: descubre cuál es el hábito nocturno que pone en riesgo el descanso

Suscríbete a nuestros canales

Muchos son los hábitos que se adoptan incluso en las noches, y sin darnos cuenta arruinan el descanso y hasta ponen en riesgo la salud.

Por ejemplo, entre los hábitos más comunes se encuentra el uso de pantallas, cenas pesadas, horario de sueños irregulares, ejercicios intensos antes de dormir y consumir alcohol o cafeína, refiere la Inteligencia Artificial.

Este último no solo puede provocar insomnio, sino también es responsable de que nos sintamos agotados a pesar de haber descansado lo suficiente o de provocar problemas de salud mental como aumento de la ansiedad.

¿Cómo los hábitos nocturnos afectan el descanso?

Según los expertos, la mayoría de los hábitos nocturnos impactan negativamente el descanso al alterar el ritmo circadiano y disminuir la melatonina, provocando un sueño ligero y menos reparador.

Además, “estudios recientes en psicología y medicina del sueño han identificado comportamientos que, aunque parecen inofensivos, se asocian con más insomnio, fatiga diurna y menor número de horas de sueño reparador”, comparte Vanitatis.

Uno de esos comportamientos que parecen inofensivos es beber café en las noches, pues en personas sensibles puede empeorar el reflujo, causar dolor en el pecho, elevar el cortisol y obligar al corazón a trabajar cuando debería estar recuperándose.

¡Alerta!

Si tienes el hábito de tomar una taza de café antes de acostarte, es momento de dejarlo, pues beber café en la noche pone en riesgo el descanso porque la cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que induce el sueño, provocando insomnio o un sueño ligero no reparador. De igual manera, la cafeína altera el ritmo circadiano, reduce la fase REM y el sueño profundo, lo que impide que el cuerpo descanse adecuadamente y puede fragmentar el descanso.

“El café no se lleva bien con las sustancias somníferas que trabajan en tu cerebro. Siendo este el caso, el momento menos adecuado para ingerir cafeína es el horario nocturno. Para descansar correctamente, necesitas sentir la fatiga, que es también natural en lo rutinario”, explican en el blog Luuna.

Por tanto, no se trata de dejar de beber café para siempre, lo que necesitas es saber en qué momento beberlo para no causar molestias a tu descanso.

