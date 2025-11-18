¿Tienes 60 años? Adopta estos hábitos y retrasa el envejecimiento de forma milagrosa

Suscríbete a nuestros canales

El envejecimiento es un proceso natural y biológico que comienza desde el nacimiento, pero, generalmente se considera que una persona mayor está en la vejez a partir de los 60 o 65 años.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial señala que algunas investigaciones sugieren que el envejecimiento biológico se acelera entre los 45 y 55 años, y la vejez puede comenzar científicamente más tarde, alrededor de los 78 años.

¿Se puede retrasar el envejecimiento?

La respuesta es un sí rotundo, y estudios lo confirman. Desde la dieta hasta la actividad física son factores que pueden marcar la diferencia. Es decir, ciertos comportamientos pueden retrasar el proceso e incluso ayudarte a envejecer de forma saludable.

En tal sentido, la clave está en adoptar hábitos de estilo de vida saludables, pues desde el momento en que te despiertas hasta lo que comes, puede afectar qué tan bien envejeces.

¿Qué hacer?

La verdad no se trata de un milagro, sino de aprender que algunos cambios en el estilo de vida son favorables y pueden ayudar más que a retrasar el envejecimiento, a hacerlos de forma saludable.

Por tanto, si tientes 60 años o estás próximo a cumplirlos, incluye en tu rutina, una actividad física, pues “estudios de Mayo Clinic y el NIA muestran que hacer ejercicio regularmente prolonga la vida y mejora la calidad de los años ganados”, comparte El Tiempo.

Además, elige alimentos nutritivos como verduras, vegetales de hojas verdes, pescados, grasas saludables y proteínas bajas en grasas, tienen efectos positivos en los adultos mayores.

También conviene dormir entre 7 y 9 horas, y limitar el tiempo de pantalla ya que el sueño está asociado con mayor riesgo de deterioro cognitivo.

