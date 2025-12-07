Fácil y natural: fórmula casera para eliminar las manchas amarillas de las almohadas

Suscríbete a nuestros canales

Las manchas amarillas de las almohadas aparecen como resultado de la exposición continua con el sudor, la saliva y aceites corporales. Es decir, la acumulación de humedad y aceites naturales puede crear manchas amarillas que se hacen más visibles con el uso repetido, refiere la Inteligencia Artificial.

En caso de no poder cumplir con la recomendación de los expertos de cambiar cada dos años tus almohadas, aprende a realizar un mantenimiento adecuado que garantice no solo su vida útil, sino también la salubridad.

¿Puedo quitar las manchas amarillas de las almohadas?

La respuesta es sí, solo debes lavarlas a una temperatura de 60 grados en la lavadora con detergentes suaves o neutros. Esto no solo las desinfecta, sino también elimina manchas. Es importante señalar que antes de meterlas en la lavadora se verifique la etiqueta para constatar si se puede introducir en el artefacto y no se dañarán.

En acción

Una fórmula casera fácil y natural que puede ayudarte a acabar con esas manchas amarillas de las almohadas es la que comparte la web Cuerpo Mente y consiste en:

1. Retirar la funda de la almohada y revisar que no esté rota ni con rasguños, si los tiene, debes repararlos antes de ponerla en la lavadora.

2. Agregar en el tambor de la lavadora agua oxigenada, bicarbonato de sodio, vinagre de limpieza y jabón lavaplatos, y colocar el programa o ciclo para prendas delicadas con agua caliente.

3. Cuando el lavado haya finalizado, puedes secar las almohadas al aire o en la secadora, pero siempre a baja temperatura e idealmente con dos pelotas de tenis o de lana en el tambor para evitar que el relleno de la almohada se deforme.

