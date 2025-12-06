Pronóstico Inameh: ¿Qué estados esperan lluvias este 6 de diciembre?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que para este sábado 6 de diciembre de 2025, se puede observar cielo con nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional.

En su reporte diario, resaltaron que en los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Monagas/Anzoátegui, este de Sucre, este de Miranda y este de Falcón, se aprecian una gran variedad de nubes productoras de lluvias y lloviznas.

¿Dónde lloverá este sábado 6 de diciembre?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología destacó prevé mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y algunas con actividad eléctrica en los estados: Bolívar, Amazonas, piedemonte Andino y Lago de Maracaibo.

Mientras que en el resto del país prevé cielo de parcial a poco nublado.

¿Cómo será el clima en la Gran Caracas?

Para las zonas de Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, el Inameh, informó que en horas de la mañana se prevé áreas nubladas con lluvias y lloviznas. Mientras que, para la tarde y noche se estima desarrollo de nuboso que generan precipitaciones de intensidad variables.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, destacó que la temperatura en horas de la mañana van desde los 17°C a 19°C y en la tarde noche una máxima de 28°C a 29°C.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube