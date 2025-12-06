Así puedes inscribirte en Medicaid: descubre alternativas de seguro asequible en Luisiana

Suscríbete a nuestros canales

El acceso a una atención médica asequible es una prioridad fundamental para los habitantes de Louisiana.

El programa Medicaid del estado, conocido como Healthy Louisiana, proporciona una cobertura esencial para adultos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades o ingresos bajos.

Este informe detallado te llevará de la mano a través del proceso de solicitud y también explorará otras opciones de seguros económicos disponibles en el estado.

Inicia tu solicitud de Medicaid: Healthy Louisiana

El Departamento de Salud de Louisiana (LDH) hace que sea más fácil solicitar la cobertura de Medicaid. Hay varias maneras para que los solicitantes presenten su solicitud, asegurando que todos tengan acceso

1. Inscríbete en línea

La forma más rápida de aplicar es a través del Portal de autoservicio de Louisiana. Solo tienes que visitar MyMedicaid.la.gov o medicaid.la.gov y comenzar tu solicitud en línea. El sistema recibe y procesa tu formulario al instante.

2. Llama por teléfono

Los residentes pueden obtener asistencia gratuita y presentar su solicitud por teléfono. Simplemente llama al Centro de Servicio al Cliente de Medicaid al 1-888-342-6207 (disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST) o al Centro de Inscripción de Healthy Louisiana al 1-855-229-6848.

3. Visita un centro en persona

Si prefieres hablar con alguien cara a cara, puedes visitar un Centro de Solicitudes de Medicaid en Louisiana.

El sitio web del Departamento de Salud de Louisiana (LDH) tiene una lista de estas ubicaciones. Te recomendamos llamar antes para confirmar el horario.

4. Envía la solicitud por correo o fax

También puedes descargar e imprimir el formulario de solicitud de cobertura de salud desde el sitio web del LDH.

Completa el formulario y envíalo por fax al 1-888-858-3875 o por correo al Healthy Louisiana Enrollment Center, PO Box 1097, Atlanta, GA 30301-9913.

Otras opciones de seguro de salud asequible en Louisiana

Si no cumples con los requisitos para Medicaid o estás buscando otras alternativas, Louisiana tiene opciones de seguros de salud a bajo costo a través del Mercado de Seguros Médicos, que fue creado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Mercado de Seguros Médicos (Obamacare): Este mercado te permite a ti y a tu familia comparar y elegir entre diferentes planes de seguro, con la posibilidad de obtener primas subsidiadas según tus ingresos. No olvides visitar CuidadoDeSalud.gov para verificar si calificas para recibir ahorros en tus primas.

Proveedores populares en el mercado: Algunas de las opciones más comunes incluyen Ambetter de Louisiana Healthcare Connections, Blue Cross and Blue Shield of Louisiana y UnitedHealthcare.

LaCHIP (Programa de Seguro de Salud Infantil de Louisiana): Este programa ofrece cobertura médica, dental y de visión gratuita o a bajo costo para niños de familias cuyos ingresos superan ligeramente los límites de Medicaid.

Para más información y para solicitar, puedes llamar al 1-888-342-6207 o visitar el sitio web del LDH.

Medicare Advantage (Planes Wellcare): Para los adultos mayores o personas con ciertas discapacidades, los planes Medicare Advantage, como los que ofrece Wellcare, brindan una cobertura asequible y a menudo incluyen beneficios adicionales que no están cubiertos por el Medicare Original.

Es importante mencionar que, las opciones de cobertura de salud en Louisiana te brindan la oportunidad de cuidar de tu bienestar y el de tu familia.

Te animamos a que revises los criterios de elegibilidad y comiences tu solicitud ahora mismo.

