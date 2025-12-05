¿Cuáles son? Cinco empleos en EEUU que elevan sus salarios por encima de 35 dólares por hora

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, algunas de las profesiones mejor remuneradas en este año no reciben la atención que merecen, y es que, mientras muchos jóvenes priorizan carreras tecnológicas o creativas, puestos esenciales enfrentan escasez de talento. Por lo que se generan oportunidades estratégicas para quienes buscan estabilidad laboral y altos ingresos.

Así que, si estás en la búsqueda de un empleo con un elevado salario para crecer económicamente, una de estas cinco ofertas laborales pueden ser tu mejor elección, así lo recomienda El Diario NY.

Cirugía

Los cirujanos continúan entre los profesionales mejores pagados en EEUU, pero pocos jóvenes se inclinan por esta carrera. La formación larga, los costos educativos superiores a $300,000 dólares y los años de residencia desmotivan a muchos.

Además, los horarios impredecibles, el estrés constante y la presión emocional hacen que los aspirantes busquen alternativas médicas menos demandantes pero igualmente bien remuneradas, llegando incluso a percibir salarios millonarios.

Electricistas

Los electricistas capacitados pueden llegar a percibir ingresos de seis cifras, especialmente en energía renovable e infraestructura industrial. Sin embargo, la percepción social de este trabajo como “manual” reduce la entrada de nuevos talentos, por lo que, actualmente se encuentran muchas vacantes en esta área.

Controladores aéreos y auditores

Los controladores de tráfico aéreo gestionan la seguridad de los cielos con salarios que superan los $130,000 dólares, aunque la alta presión provoca rotación constante.

Asimismo, la auditoría financiera también ofrece ingresos superiores a $100,000 dólares, pero la rutina y la regulación intensa reducen su atractivo. Ambos sectores enfrentan escasez de talento, consolidando su valor dentro del mercado laboral.

Transporte de larga distancia

Los conductores de transporte de larga distancia ganan más de $100,000 dólares anuales, pero el aislamiento, los horarios exigentes y la automatización dificultan atraer jóvenes. Por esta razón, para retener talento, las empresas implementan rutas más cortas, mejores horarios y beneficios adicionales, garantizando la continuidad de esta actividad esencial para la economía estadounidense.

