¿Tu hijo viaja con un familiar al exterior? Requisitos y procedimiento según el Baer

El Baer recuerda que cuando un niño o adolescente debe viajar fuera del país acompañado por un familiar o un tercero, es obligatorio cumplir con una serie de normas diseñadas para garantizar su protección.

Asimismo, en cada estado de Venezuela estos trámites pueden variar, por lo que se recomienda verificar los lineamientos locales antes de iniciar cualquier solicitud. Sin embargo, existen requisitos generales que aplican en la mayoría de los aeropuertos del país.

Documentos personales indispensables para viajar con menores de edad en el país

Para comenzar cualquier gestión, los representantes deben reunir documentos básicos del menor, entre ellos destacan la partida de nacimiento en original y copia, así como el pasaporte vigente del niño o adolescente. Estos documentos permiten verificar la identidad y la filiación, elementos necesarios para autorizar el viaje internacional sin contratiempos.

Documentos principales:

Partida de nacimiento (original y copia)

Pasaporte vigente

Cédula del menor, si la posee

Requisitos para quienes acompañan al menor

Además de los papeles del niño, es obligatorio presentar los boletos aéreos tanto del menor como de quienes lo acompañarán. Si el viaje no se realiza con ambos padres, sino con un tercero o familiar, se requiere una orden judicial emitida por los tribunales de protección. Este permiso judicial es imprescindible para autorizar la salida del país y forma parte de los controles para evitar situaciones de riesgo.

Documentación de los acompañantes:

Boleto aéreo del menor y del acompañante

Cédulas de los padres o representantes (original y copia)

Orden judicial en caso de viajar con un tercero

Trámite del permiso de viaje

Para formalizar el permiso es necesario consignar nuevamente la partida de nacimiento actualizada, además de las cédulas de identidad de los padres o representantes legales. Se debe incluir también el RIF de los adultos y, cuando se trate de adolescentes, su cédula correspondiente, dicha documentación debe entregarse en físico y de manera completa para evitar retrasos en el proceso.

Un aspecto fundamental es que al momento de firmar el permiso debe estar presente al menos uno de los padres o representantes legales, ya que, sin esta presencia, la autorización no puede completarse ni emitirse.

