¡Reembolso récord! Puedes obtener hasta $8000 del IRS en 2026: conoce si eres uno de los beneficiarios de este ingreso

Este beneficio fiscal del IRS se extiende a trabajadores con ingresos de empleo formal o actividades independientes. Las familias con dependientes acceden a montos superiores basados ​​en el número de hijos calificados. El cálculo depende de factores como el estado civil y los límites de ganancias permitidas.​

Personas con salarios, propinas o ingresos por cuenta propia forman parte del grupo objetivo del programa. Se exige documentación precisa para evitar demoras en el procesamiento.

Los contribuyentes sin obligación tributaria también presentan declaración para reclamarlo. La información fue sacada del portal web del IRS.

Los montos máximos incluyen $8,046 para tres o más hijos, $7,152 para dos hijos, $4,328 para un hijo y $649 sin hijos, con límites de ingresos como $68,675 en declaraciones conjuntas o $61,555 para solteros, aplicables al año fiscal 2025 en Estados Unidos.

Se requiere residencia por más de medio año y número de Seguro Social válido para todos. Los ingresos por inversiones no superan $11,950.​

Tener ingresos ganados por debajo de los umbrales del IRS, número de Seguro Social válido, estado civil permitido (no casados ​​declarando por separado) y, si aplica, hijos calificados que vivan más de medio año. Usar el Asistente de calificación del EITC en el sitio del IRS verifica elegibilidad. Evitar errores como declarar el mismo niño en múltiples peticiones o inconsistencias en nombres y números.

Pasos detallados para reclamar

Verifique elegibilidad con el Asistente Tributario Interactivo del IRS y reúna formularios W-2, 1099 y datos de hijos.​

Complete el Formulario 1040 o 1040-SR; agregue el Anexo EIC si reclama hijos calificados.​

Elija el método: e-file gratis con IRS Free File, preparador verificado o correo postal a la dirección por estado.​

Incluye todos los ingresos y gastos reales; firme y envíe antes de la fecha límite (generalmente 15 de abril).​

Solicite depósito directo para reembolso rápido; siga el estado en "¿Dónde está mi reembolso?" o aplicación IRS2Go, notando posible demora hasta febrero para EITC.Para

años anteriores, presente hasta tres años después con el Formulario 1040-X si omitió el crédito.

