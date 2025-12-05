Amenazaron a su casera y terminaron tras las rejas: hallan armas y drogas en vivienda de dos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Dos ciudadanos venezolanos resultaron detenidos durante un procedimiento policial, luego de que una mujer denunciara que había sido amenazada por los sujetos con un arma de fuego durante su jornada diaria.

El incidente se registró en la región de Antofagasta, Chile. De acuerdo con el reporte de BBCL, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Calama detuvo a los dos implicados, de 25 y 21 años.

La denunciante aseguró que los haber sido amenazada con un arma de fuego mientras realizaba labores de corte de suministro de agua en un inmueble de la comuna.

Hallan drogas en la residencia de los venezolanos

La policía informó que la mujer acudió hasta un comando para denunciar que uno de los arrendatarios del inmueble comenzó a increparla y, minutos después, salió del domicilio con un arma y apuntó en su contra.

Tras conocer la situación, los detectives se movilizaron hasta el lugar e ingresaron con autorización voluntaria de la encargada del inmueble.

Tras la detención de los acusados, las autoridades conocieron que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de porte de arma cortante o punzante, emitida en diciembre de 2023 por el Juzgado de Garantía de Calama.

Durante la revisión del domicilio, se encontró una pistola Glock falsa, modelo 19. Además, en una de las dependencias se incautó una bolsa marihuana.

Entre los elementos encontrados se contabilizó:

— 864,8 gramos de marihuana.

— 1 pistola tipo Glock 9×19 mm (falsa).

— 1 báscula digital.

— Bolsas plásticas.

— Elementos para dosificación y prensado.

— 237 mil pesos (unos 260 dólares) en efectivo.

Prisión preventiva para los implicados

Luego de que la Fiscalía ordenara el registro completo del inmueble, se encontró más dinero en distintas denominaciones y un contenedor de vidrio con otra porción de cannabis.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley 17.798 de Armas y Ley 20.000 de Drogas. Quedaron en prisión preventiva.

