¡Atención, Patria! Bonos que se pagan del 8 al 13 de diciembre y sus montos

Entre el 8 y el 13 de diciembre de 2025, el Sistema Patria tiene programada la activación y pago de varios bonos y programas sociales, enfocados principalmente en el apoyo familiar y la educación.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Bonos que se pagan del 8 al 13 de diciembre y sus montos

Entre los bonos por pagar del Sistema Patria en los próximos días figuran los siguientes:

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares.

Bono Único Familiar: Por 3.705,00 bolívares. El mensaje de notificación «Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto.

Bono de Corresponsabilidad y formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 12.000,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Mensualmente, el Sistema Patria ajusta los montos que entrega a cada registrado con el Carnet de la Patria con los programas sociales gubernamentales.

