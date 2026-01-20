Jorge Rodríguez sobre el ingreso de los trabajadores: Es momento de desarrollar leyes de protección

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró este martes una reunión con la Comisión Consultiva, sobre los nuevos proyectos de ley que se discutirán y aprobarán, en el marco del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

Al respecto, se refirió a la Ley de Derechos Socioeconómicos que incluye el ingreso de los trabajadores venezolanos y los precios acordados.

"Ley Orgánica de los Derechos Socioeconómicos, es fundamental la protección del ingreso de las personas, en el gobierno del presidente Maduro, a pesar del bloqueo, de las dificultades y sanciones, se emprendió un proceso de recuperación del salario y ha sido geométrico el aumento", destacó.

Sin embargo, reconoce que, "ha sido un ingreso sin sustento legal, porque está basado en una economía de guerra. Creo que es propicio desarrollar unas leyes de protección, donde la gente sepa cuál es el avance del ingreso de las personas.

Directrices de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado la semana pasada, la creación de dos fondos soberanos, el primero de ellos incluiría recursos destinados a mejorar el salario de los trabajadores, la educación y la salud.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube