Cambios

Designan nuevo presidente del canal VTV: Freddy Ñáñez ocupaba el puesto

En las últimas horas se han producido cambios ministeriales y otras instituciones del Estado

Por Robert Lobo
Designan nuevo presidente del canal VTV: Freddy Ñáñez ocupaba el puesto

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó al periodista Hernán Canorea como nuevo presidente de Venezolana de Televisión (VTV), de acuerdo al decreto N.º 5.216 publicado en la Gaceta Oficial N.º 6.969 que entró en vigencia el pasado viernes 16 de enero.

El ahora ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, estuvo a la cabeza de este canal desde el año 2017. 

Canorea, un comunicador venezolano con una reconocida trayectoria en el sistema de medios públicos, asume la presidencia de VTV, que forma parte del sistema de medios públicos adscrito al Ministerio para la Comunicación e Información.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
Internacionales
accidente
Florida
Nueva York
Martes 20 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América