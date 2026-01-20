Designan nuevo presidente del canal VTV: Freddy Ñáñez ocupaba el puesto

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó al periodista Hernán Canorea como nuevo presidente de Venezolana de Televisión (VTV), de acuerdo al decreto N.º 5.216 publicado en la Gaceta Oficial N.º 6.969 que entró en vigencia el pasado viernes 16 de enero.

El ahora ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, estuvo a la cabeza de este canal desde el año 2017.

Canorea, un comunicador venezolano con una reconocida trayectoria en el sistema de medios públicos, asume la presidencia de VTV, que forma parte del sistema de medios públicos adscrito al Ministerio para la Comunicación e Información.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube