Delcy Rodriguez anuncia otros cambios en el Ejecutivo este 19 de enero

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes nuevos ajustes en su gabinete ministerial y entes adscritos para fortalecer la gestión económica y sanitaria del país.

A través de su cuenta en Telegram, informó que Calixto Ortega asumirá la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), con el fin de que continúe con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica.

“Le brindamos todo nuestro respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela. Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución”, expresó la mandataria encargada.

Asimismo, designó a la doctora Nuramy Josefa Gutiérrez González como la nueva ministra para la Salud, destacando que se trata de una profesional que ha dedicado su vida al sector y que tendrá la tarea de profundizar las políticas de protección sanitaria para el pueblo.

Finalmente, Rodríguez expresó su gratitud a la ministra saliente, la doctora Magaly Gutiérrez Viña, quien continuará desempeñándose como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).