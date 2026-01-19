Diosdado Cabello explica quiénes quedan exentos del proceso de excarcelaciones en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El secretario nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este lunes 19 de enero, al proceso de excarcelaciones que lleva a cabo el gobierno venezolano.

Explicó que forma parte de una "reconciliación nacional" y cada uno de los casos está bajo revisión, según las órdenes que había dejado el presidente Nicolás Maduro antes de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

"Ha habido un proceso de excarcelaciones que se ha venido informando. Un proceso de reconciliación nacional asegurando la paz de nuestro país".

¿Quiénes quedan exentos del proceso de excarcelación?

De acuerdo al ministro de Interior y Justicia: "Quedan totalmente exceptos de esas medidas los que tengan asesinatos, tráficos de drogas, ataques a niños, violaciones. Se están revisando los casos".

Aclaró que: "Esto no tiene nada que ver con las ONG de este país, porque esa es una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en diciembre. El 24 y 31 salieron un grupo de gente como parte de las medidas", aseveró.

Contra los rumores en redes sociales

Cabello aclaró rumores que han circulado en la prensa internacional, Dijo que después que algo sale en las redes sociales, "nadie desmiente nada".

"Cuando sale alguien a desmentirlo con pruebas ellos no se disculpan, porque ya hicieron el daño que iban a hacer", comentó.

