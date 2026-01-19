Continúan los vuelos de repatriación: llegan al país más de 200 venezolanos provenientes de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela recibió este 19 de enero, un nuevo vuelo con 235 migrantes deportados de EEUU.

Este es el segundo vuelo de deportación que aterriza en territorio nacional este mes.

El grupo de migrantes repatriados, estuvo conformado por 219 hombres y 16 mujeres, siento este, el vuelo número de 100 según el reporte oficial.

Recepción y atención integral

A su llegada, los migrantes fueron recibidos por funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, donde se les aplicaron los protocolos de seguridad de rigor y se brindó asistencia médica inmediata, alimentación y acompañamiento psicológico.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que se ofreció atención integral a cada persona, de acuerdo a reportes anteriores, el procedimiento incluyó revisión de documentos, chequeos de salud y orientación sobre su reintegración al país.

El operativo forma parte de la "Gran Misión Vuelta a la Patria", y busca garantizar el retorno seguro y controlado de los connacionales.

Vuelo 99

El pasado viernes 16 de enero, aterrizó en suelo venezolano el primer grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos en lo que va del año.

Un total de 231 ciudadanos regresaron al país en un vuelo que marca la reactivación de los traslados directos entre ambas naciones, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El primer vuelo del 2026, rompió una pausa en las deportaciones que estaban paralizadas desde el pasado 10 de diciembre, fecha en la que regresaron 218 personas.

