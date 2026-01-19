Designan nuevo presidente de la aerolínea estatal Conviasa

Suscríbete a nuestros canales

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) cuenta con nueva autoridad tras la designación del General de Brigada de la Aviación, Aníbal Rafael Bellorín Pereira, como su nuevo presidente, en sustitución de Ramón Velázquez Araguayán.

Este movimiento administrativo se produce tras la reciente reestructuración del gabinete ejecutivo y tres días después de que el Ejecutivo Nacional nombrara al Vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte.

La información fue dada a conocer inicialmente por la aerolínea Aeropostal, que en un comunicado, felicitó la reciente designación de Bellorín Pereira.

"La Aerolínea Pionera de Venezuela, dirigida por su Presidente GD. Arturo Táriba, extiende sus felicitaciones por su designación como Presidente de la aerolínea hermana Conviasa. Le auguramos que cada proyecto se traduzca en grandes éxitos en su gestión", señaló Aeropostal en un comunicado.

El la nueva autoridad de Conviasa viene de tener un nombramiento como comandante del Grupo Aéreo Presidencial N 4, en noviembre de 2024.

