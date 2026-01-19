Política

Ministerio de Comunicación desmiente supuestas "conversaciones secretas conspirativas" que vinculan a Diosdado Cabello

Estas publicaciones buscan "generar división en el alto mando político"

Por Selene Rivera
Domingo, 18 de enero de 2026 a las 10:51 pm

El ministerio de Comunicación e Información (Mippci), difundió este domingo la aclaratoria sobre supuestas "conversaciones secretas internas" que vinculan al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En su sitio web, el Mippci reiteró que estas publicaciones buscan "generar división en el alto mando político".

"Conversaciones secretas conspirativas"

De acuerdo con el comunicado difundido por el Mippci, el gobierno venezolano, a través de su cuenta oficial en la red social X (Miraflores al Momento), desmiente "categóricamente la información malintencionada" que se compartió en redes.

Asimismo, señala que estas publicaciones son sobre "supuestas conversaciones secretas con fines conspirativos".

Agrega que las autoridades venezolanas aseguran que "estos rumores forman parte de una estrategia comunicacional diseñada para generar división en el alto mando político".

Aclaratoria oficial del Estado venezolano

A través de la plataforma X, el gobierno asegura que con estas publicaciones "buscan la división del alto mando político del país y pretenden socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello".

Dicha publicación hace referencia a un artículo de la agencia de noticias Reuters, en la que asegura que el ministro Cabello habría tenido conversaciones secretas con el gobierno estadounidense.

"Con este pronunciamiento, el Estado ratifica la unidad de sus cuadros políticos y desestima cualquier matriz de opinión que intente vulnerar la estabilidad institucional del país mediante noticias sin fundamento", reza el escrito del Mippci.

 

