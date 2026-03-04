Secretario del Interior de EEUU llega a Venezuela: detalles de la nueva alianza energética

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, arribó recientemente a Venezuela, este miércoles 4 de marzo, con el objetivo de fortalecer los lazos energéticos y comerciales entre ambas naciones.

En su rol como presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, el funcionario busca establecer puentes que beneficien tanto al pueblo venezolano como al estadounidense a través de la cooperación estratégica.

La noticia fue compartida desde la cuenta de X de la Embajada de EEUU, donde se aclaró que, durante su estancia, el secretario mantendrá reuniones con autoridades locales y representantes de diversas empresas de ambos países.

​Alianzas con el sector privado

​Uno de los puntos principales de la agenda es el contacto directo con compañías estadounidenses y venezolanas. El objetivo es crear un entorno de confianza que permita nuevas inversiones y facilite el intercambio comercial, asegurando que los recursos naturales se traduzcan en beneficios económicos reales para la población.

​Minería y suministros seguros

​La visita también pone un fuerte énfasis en la creación de un sector minero transparente. Se trabajará en el desarrollo de cadenas de suministro para minerales críticos que sean seguras y eficientes.

Esto busca garantizar que la extracción de recursos se realice bajo normas claras, protegiendo los intereses de ambos países y asegurando la provisión de materiales esenciales para la tecnología moderna.

​Este encuentro representa un avance histórico en la hoja de ruta establecida por el gobierno de EEUU. Al cumplir con estas etapas de colaboración técnica, se busca consolidar una relación que impulse el crecimiento económico y mejore la calidad de vida de los ciudadanos en las dos naciones.

