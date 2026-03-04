Bolsas de comida a bajo costo en Caracas el 7 de marzo: 11 productos + proteína

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 07 de marzo, habrá otra jornada del mercado a cielo abierto en una parroquia caraqueña. En esta oportunidad, el beneficio llegará a la comunidad de La Vega.

Lugar: Av. Teherán, Montalbán 1, frente al organismo Hugo Chávez

Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?

En el combo que costará 3.500 bolívares encontrarás:

• Harina de maiz (3 kg)

• Arroz (1 kg)

• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)

• Sardina (2 uds – 170 g c/u)

• Azúcar (1 kg)

• Sal (1,5 kg)

• Lentejas (1 kg)

• Aceite (800 ml)

• Pollo (2.3 kg aproximadamente)



Para toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.

