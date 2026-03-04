Alerta silenciosa: estas son las señales para saber cuando es momento de buscar ayuda psicológica para su adolescente

Suscríbete a nuestros canales

Hoy en día se sabe que si un adolescente se aísla en su habitación, no solo está buscando privacidad, sino que podría estar lidiando con cuadros de ansiedad social o depresión.

Los padres deben abandonar la idea de que "ya se le pasará con la edad" y empezar a observar con detenimiento los patrones de conducta que se repiten por más de dos semanas consecutivas.

Hay estudios que indican que las alertas rojas empiezan cuando un niño deja de interesarse por el deporte y prefiere la interacción virtual; eso es debido a que se siente insuficiente.

Comportamientos que exigen intervención profesional

El psicólogo educativo Luis Castellano de la escuela Tricolor en la Av. El Cuartel, señala que la depresión y ansiedad en el cerebro adolescente no siempre se manifiestan de manera profunda.

Mayormente, se presenta con reactividad y mucha hostilidad a peticiones simples; "esto indica que ya ha superado sus límites de estrés y de autorregulación".

Castellano sostiene que el aumento de las "piruetas emocionales" y conductas de riesgo es un mecanismo de defensa para evadir un vacío interno que las redes sociales solo logran amplificar temporalmente.

"El uso del celular durante la madrugada altera el ciclo del sueño y se busca obtener validación externa que genera una alteración química que cada vez pide más", explica.

Estos son algunos cambios a los que debe estar alerta:

Alteración del apetito, ya sea por defecto o por exceso.

Síntomas de abstinencia cuando se le prohíbe el uso de la tecnología.

Insomnios que afectan el estado de ánimo.

Autolesión como "pequeños rasguños" o quemaduras, ya que no se quiere suicidar, pero sí buscar la manera de alivianar el dolor emocional.

Descenso en el rendimiento académico.

Déficit de atención no diagnosticado.

En estos tipos de casos, los psicólogos actúan como mediadores para reconstruir su propia identidad y fomentar una conexión real con su cuerpo y entorno.

"Hoy en día es común que los jóvenes desarrollen una preocupante obsesión por su imagen debido a las "dietas saludables" que ven en TikTok", indica.

El estigma sobre la salud mental sigue siendo el mayor obstáculo para salvar vidas; reconocer que un hijo "no puede solo" es el primer paso hacia la sanación familiar.

"Me gustaría que escuelas y familias trabajen juntos para identificar casos de bullying o algún trastorno; esta intervención permite ajustar las herramientas para evitar el colapso del menor", comenta.

La terapia no solo reduce los síntomas, sino que dota al adolescente de confianza y resiliencia emocional.