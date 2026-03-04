Alianza entre Ecuador y EEUU busca desmantelar grupos criminales: así es la nueva ofensiva militar

Suscríbete a nuestros canales

Las fuerzas militares de Ecuador y el Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) pusieron en marcha una serie de operativos conjuntos para enfrentar a organizaciones criminales en suelo ecuatoriano.

Estas acciones forman parte de una estrategia para desmantelar redes de narcotráfico y minería ilegal que afectan la seguridad de la región y el comercio internacional, informó la BBC.

El presidente Daniel Noboa definió esta colaboración como una "nueva fase" en su política de seguridad. Aunque no se detalló el número exacto de efectivos extranjeros, el plan incluye el intercambio de inteligencia y la vigilancia coordinada en puntos críticos como puertos y aeropuertos.

Alianza estratégica y control operativo

La cooperación se formalizó tras reuniones entre el mandatario ecuatoriano y altos mandos del Comando Sur, como el general Francis L. Donovan. El objetivo central es interrumpir el flujo de drogas que transita por Ecuador (proveniente principalmente de Colombia y Perú) con destino a mercados en Norteamérica y Europa.

Según medios internacionales, las autoridades estadounidenses destacaron a Ecuador como un socio clave en la lucha contra la violencia y la corrupción generada por estos grupos.

Medidas de seguridad y toques de queda

Como respuesta a los altos niveles de violencia y homicidios, el gobierno ecuatoriano aplicará medidas restrictivas estrictas durante la segunda quincena de marzo. Se decretó un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, estas zonas son las más vulnerables debido a la guerra interna entre bandas criminales aliadas con carteles internacionales.

Relación bilateral

Esta ofensiva ocurre poco después de la muerte de líderes clave del narcotráfico regional y refuerza la cercanía política entre el gobierno de Noboa y los EEUU. A pesar del fortalecimiento de la alianza militar, el gobierno debe navegar bajo el marco legal actual, que tras un referéndum en 2025, mantiene la prohibición de instalar bases militares extranjeras permanentes en el país.

