¿Te quedaste sin clínica? Salud Pública de Los Ángeles habilita telesalud y transporte tras cierre de sedes

Una drástica reducción de más de $50 millones de dólares en fondos federales y estatales ha forzado al Departamento de Salud Pública (DPH) del Condado de Los Ángeles a cerrar definitivamente siete de sus clínicas comunitarias.

Los cierres, que se hicieron efectivos la semana pasada, afectan principalmente a la comunidad latina, que representa la mitad de los pacientes de estos centros.

¿Qué servicios se pierden y por qué?

Las clínicas clausuradas eran puntos clave para servicios preventivos y de control de enfermedades.

El recorte es consecuencia de la implementación de la ley federal H.R.1, la cual ha generado un vacío financiero que, según expertos, podría alcanzar los $2.500 millones de dólares en los próximos dos años.

Los servicios afectados en las sedes cerradas incluyen:

Esquemas de vacunación.

Pruebas y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Control y seguimiento de Tuberculosis (TB).

El recorte de $50 millones que causó el cierre de las 7 clínicas es solo la "punta del iceberg". La ley federal H.R.1, cambia las reglas de cómo el gobierno federal envía dinero a los estados para el programa de salud.

Al recortar el presupuesto de Medicaid a nivel nacional, California recibe menos dinero.

Al recibir menos dinero, el Condado de Los Ángeles pierde los fondos que sostenían esas 7 clínicas.

Lista de clínicas cerradas (Cese de funciones: 27 de febrero)

Si usted se atendía en alguno de estos centros, tome nota de las ubicaciones que ya no están operando:

Antelope Valley: 335‐B East Avenue K6, Lancaster.

335‐B East Avenue K6, Lancaster. Center for Community Health (Leavy): 522 S. San Pedro St, Los Ángeles.

522 S. San Pedro St, Los Ángeles. Curtis R. Tucker: 123 W. Manchester Blvd, Inglewood.

123 W. Manchester Blvd, Inglewood. Hollywood Wilshire: 5205 Melrose Ave, Los Ángeles.

5205 Melrose Ave, Los Ángeles. Pomona: 750 S. Park Ave, Pomona.

750 S. Park Ave, Pomona. Dr. Ruth Temple: 3834 S. Western Ave, Los Ángeles.

3834 S. Western Ave, Los Ángeles. Torrance: 711 Del Amo Blvd, Torrance.

Opciones para los pacientes: ¿A dónde ir hoy?

A pesar de la crisis, el Dr. Anish Mahajan, subdirector de Salud Pública, aseguró que las seis clínicas restantes del condado siguen operativas y tienen capacidad para absorber la demanda.

Además:

Clínicas comunitarias asociadas: se han establecido convenios con organizaciones locales cercanas a los centros cerrados para que los pacientes no pierdan su continuidad. Telesalud: para pacientes con tuberculosis, se han habilitado consultas por teléfono o videollamada. Transporte gratuito: en casos específicos de pacientes con tuberculosis que no puedan desplazarse a las clínicas nuevas, el condado proveerá transporte.

Cambios críticos en Medi-Cal (2026-2027)

Las clínicas de Salud Pública del Condado no funcionan solo con dinero de los impuestos locales. Casi el 50% de su presupuesto proviene de fondos federales. Gran parte de ese dinero llega a través de Medicaid (que en California se llama Medi-Cal).

Es vital que la comunidad hispana esté alerta a los nuevos requisitos burocráticos que buscan reducir el número de beneficiarios:

Registro semestral: a partir de ahora, los beneficiarios de Medi-Cal deberán registrarse dos veces al año (antes era anual).

a partir de ahora, los beneficiarios de Medi-Cal deberán registrarse dos veces al año (antes era anual). Requisito de trabajo: se exigirá un mínimo de 30 horas semanales de trabajo o labor voluntaria para mantener la cobertura.

se exigirá un mínimo de 30 horas semanales de trabajo o labor voluntaria para mantener la cobertura. Costo para indocumentados: a partir de julio de 2027, los inmigrantes indocumentados mayores de 19 años deberán pagar una cuota de $30 mensuales por persona.

La solución en las urnas: junio 2026

Para frenar el colapso total del sistema, la Junta de Supervisores ha aprobado incluir en la boleta electoral del 2 de junio de 2026 una iniciativa de referéndum.

Esta propone un impuesto a las ventas de medio centavo (5 centavos por cada $100 gastados), lo que generaría aproximadamente $1.000 millones anuales destinados exclusivamente a mantener abiertas las clínicas y hospitales públicos.

