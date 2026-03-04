¿Te quedaste sin clínica? Salud Pública de Los Ángeles habilita telesalud y transporte tras cierre de sedes

Una drástica reducción de más de $50 millones de dólares en fondos federales y estatales ha forzado al Departamento de Salud Pública (DPH) del Condado de Los Ángeles a cerrar definitivamente siete de sus clínicas comunitarias.
Los cierres, que se hicieron efectivos la semana pasada, afectan principalmente a la comunidad latina, que representa la mitad de los pacientes de estos centros.
¿Qué servicios se pierden y por qué?
Las clínicas clausuradas eran puntos clave para servicios preventivos y de control de enfermedades.
El recorte es consecuencia de la implementación de la ley federal H.R.1, la cual ha generado un vacío financiero que, según expertos, podría alcanzar los $2.500 millones de dólares en los próximos dos años.
Los servicios afectados en las sedes cerradas incluyen:
- Esquemas de vacunación.
- Pruebas y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
- Control y seguimiento de Tuberculosis (TB).
El recorte de $50 millones que causó el cierre de las 7 clínicas es solo la "punta del iceberg". La ley federal H.R.1, cambia las reglas de cómo el gobierno federal envía dinero a los estados para el programa de salud.
- Al recortar el presupuesto de Medicaid a nivel nacional, California recibe menos dinero.
- Al recibir menos dinero, el Condado de Los Ángeles pierde los fondos que sostenían esas 7 clínicas.
Lista de clínicas cerradas (Cese de funciones: 27 de febrero)
Si usted se atendía en alguno de estos centros, tome nota de las ubicaciones que ya no están operando:
- Antelope Valley: 335‐B East Avenue K6, Lancaster.
- Center for Community Health (Leavy): 522 S. San Pedro St, Los Ángeles.
- Curtis R. Tucker: 123 W. Manchester Blvd, Inglewood.
- Hollywood Wilshire: 5205 Melrose Ave, Los Ángeles.
- Pomona: 750 S. Park Ave, Pomona.
- Dr. Ruth Temple: 3834 S. Western Ave, Los Ángeles.
- Torrance: 711 Del Amo Blvd, Torrance.
Opciones para los pacientes: ¿A dónde ir hoy?
A pesar de la crisis, el Dr. Anish Mahajan, subdirector de Salud Pública, aseguró que las seis clínicas restantes del condado siguen operativas y tienen capacidad para absorber la demanda.
Además:
- Clínicas comunitarias asociadas: se han establecido convenios con organizaciones locales cercanas a los centros cerrados para que los pacientes no pierdan su continuidad.
- Telesalud: para pacientes con tuberculosis, se han habilitado consultas por teléfono o videollamada.
- Transporte gratuito: en casos específicos de pacientes con tuberculosis que no puedan desplazarse a las clínicas nuevas, el condado proveerá transporte.
Cambios críticos en Medi-Cal (2026-2027)
Las clínicas de Salud Pública del Condado no funcionan solo con dinero de los impuestos locales. Casi el 50% de su presupuesto proviene de fondos federales. Gran parte de ese dinero llega a través de Medicaid (que en California se llama Medi-Cal).
Es vital que la comunidad hispana esté alerta a los nuevos requisitos burocráticos que buscan reducir el número de beneficiarios:
- Registro semestral: a partir de ahora, los beneficiarios de Medi-Cal deberán registrarse dos veces al año (antes era anual).
- Requisito de trabajo: se exigirá un mínimo de 30 horas semanales de trabajo o labor voluntaria para mantener la cobertura.
- Costo para indocumentados: a partir de julio de 2027, los inmigrantes indocumentados mayores de 19 años deberán pagar una cuota de $30 mensuales por persona.
La solución en las urnas: junio 2026
Para frenar el colapso total del sistema, la Junta de Supervisores ha aprobado incluir en la boleta electoral del 2 de junio de 2026 una iniciativa de referéndum.
Esta propone un impuesto a las ventas de medio centavo (5 centavos por cada $100 gastados), lo que generaría aproximadamente $1.000 millones anuales destinados exclusivamente a mantener abiertas las clínicas y hospitales públicos.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube