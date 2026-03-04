Trump toma estas medidas para garantizar el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró que garantizará la protección de los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.

Su anuncio surge luego de que Irán cerrará este importante canal, por donde circula cerca del 20% del tránsito mundial de petróleo, y amenazó con atentar contra cualquier buque que intente pasar. Una situación que se da en medio de las tensiones en Oriente Medio, debido al ataque de EEUU e Israel sobre el país persa.

Por medio de sus redes sociales, Trump ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) poner a disposición seguros y garantías “a un precio muy razonable” para asegurar la continuidad del flujo energético por el golfo Pérsico.

“Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, los Estados Unidos garantizarán el libre flujo de energía al mundo”, dijo el mandatario en su plataforma Truth Social.

