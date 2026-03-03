Aumento salarial en Venezuela: ministro del Trabajo anuncia acciones de la constituyente laboral para esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, informó que iniciará esta misma semana una fase intensiva de debates para retomar el plan de la Constituyente Laboral.

El objetivo principal es abordar una agenda de temas estratégicos que quedaron pendientes desde diciembre, orientados a la recuperación del bienestar de la clase obrera.

“Vamos a debatir esta semana ya el plan de retoma en función de múltiples temas que quedaron planteados en diciembre. Tiene que ver con los derechos de los trabajadores, los derechos socioeconómicos y debates importantes sobre la legislación laboral”, destacó el titular de la cartera de trabajo, en el programa "Al Aire" transmitido por VTV.

Foco en el ingreso y la legislación

Uno de los puntos centrales de este relanzamiento es la discusión sobre los derechos socioeconómicos y laborales.

En este sentido, la Constituyente Laboral servirá como plataforma para debatir la actualización de la legislación laboral del país, buscando fórmulas que permitan un ajuste sostenible y progresivo del ingreso de los trabajadores.

“Son diversos temas que vamos a retomar ya esta semana convocamos a la Comisión Promotora Nacional para ya arrancar”, dijo Piñate.