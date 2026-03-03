El Gobierno de Sánchez responde a las amenazas de Trump: las bases son de soberanía española

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha respondido con contundencia a las recientes descalificaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego de que el mandatario estadounidense tildara a España de “aliado terrible” y amenazara con cortar el comercio bilateral, Madrid ha dejado claro que no cederá en su postura respecto al uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán.

Desde el Palacio de la Moncloa, fuentes gubernamentales indicaron que cualquier cambio en la relación comercial entre ambos países debe realizarse siguiendo los canales legales y respetando los acuerdos marcos con la Unión Europea.

"Si la Casa Blanca desea cambiar su relación comercial con España, deberá hacerlo respetando los acuerdos bilaterales vigentes", señalaron fuentes del Ejecutivo, mientras se confirmó que el presidente Pedro Sánchez comparecerá este miércoles para fijar una posición de Estado definitiva.

Albares: “España es un socio fiable”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la "coherencia" de la política exterior española. Recordó que el compromiso de España con la seguridad internacional es incuestionable, citando las misiones en los países bálticos, Líbano e Irak, pero subrayó que las bases de Rota y Morón son de soberanía española.

