"Fue un error": Jorge Rodríguez sobre la expropiación de reconocida empresa

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una entrevista este 2 de marzo al periodista Luis Olavarrieta, en la que se refirió entre otras cosas, a la política de expropiaciones aplicada en años anteriores en el país.

Rodríguez, quien también forma parte del equipo negociador del Ejecutivo Nacional, fue consultado sobre su opinión en cuanto a algunas empresas que han sido expropiadas. Fue especialmente enfático al referirse a Agroisleña, calificando su toma como un “error” debido al impacto negativo que generó en la cadena de suministros del campo venezolano.

«Yo opino que el caso de Agroisleña fue un error», afirmó Rodríguez, añadiendo que, debido a la importancia de la empresa, «debió buscarse una solución consensuada, acordada con los dueños».

«Era uno de los consorcios más grandes que había en materia de insumos agrícolas», recordó, a su vez que abrió la posibilidad de que algunos casos como el de Agroisleña sean revisados para que estas empresas vuelvan a sus dueños.

«Creo que como ese, debe haber algunos otros casos que tienen que revisarse. Yo creo que ya el gobierno está trabajando en eso», sentenció.

Expropiación de Agroisleña durante el gobierno de Hugo Chávez

Agroisleña fue una empresa líder en Venezuela, fundada en 1958 por canarios, dedicada a la venta de insumos, semillas, maquinaria y financiamiento a productores agrícolas. Con 52 años de trayectoria y más de 80 sucursales, era el principal apoyo privado del campo hasta su expropiación en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez, pasando a llamarse Agropatria.

El 4 de octubre de 2010, mediante decreto 7.700, el gobierno tomó control de la empresa alegando que era un oligopolio. Mientras que, en 2022, el CIADI condenó a Venezuela a pagar más de $1,400 millones de euros por la expropiación.

