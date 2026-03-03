Martes de calor extremo: Inameh prevé temperaturas de hasta 39°C en varias regiones de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes se mantiene el dominio de la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio nacional, lo que se traduce en cielos despejados y una fuerte incidencia de la radiación solar.

Pico de calor en el interior del país

El organismo advierte que las temperaturas máximas alcanzarán niveles críticos después del mediodía, aumentando la sensación térmica en zonas llaneras y el occidente:

Zonas más calurosas: Llanos Centrales, Occidentales, Anzoátegui, Monagas y el sur de Zulia registrarán temperaturas que oscilarán entre los 35°C y 39°C.

Región Capital: Caracas registra una mínima de 19°C durante la madrugada, pero la máxima ascenderá hasta los 31°C, con una fuerte sensación térmica.

Alerta por calima e incendios forestales

La persistencia de una atmósfera estable ha favorecido la concentración de calima (polvo y humo en suspensión), lo que reduce la visibilidad horizontal y puede generar complicaciones respiratorias en personas alérgicas.



Debido a estas condiciones de sequía y calor, el Inameh mantiene la alerta de riesgo muy alto de incendios forestales en un 82% del país, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar cualquier tipo de quema de desechos o vegetación.

Escasas probabilidades de lluvia

Solo se prevé la formación de mantos nubosos con lloviznas dispersas y rápidas en zonas puntuales debido a la humedad transportada por los vientos alisios: Esequibo, Sur de Bolívar , Sur de Amazonas y Delta Amacuro.

