Acribillan a venezolano dentro de un hostal: pareja de la víctima identifica a los criminales

Un hombre de origen venezolano fue asesinado a tiros dentro de un hostal, por dos hombres encapuchados, quienes irrumpieron violentamente en el establecimiento.

El incidente se registró en la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia, Perú. El ataque, según la Policía, estaría vinculado con disputas internas de una organización criminal.

El crimen ocurrió cerca de las cinco de la mañana, de este lunes, cuando dos hombres encapuchados irrumpieron en el establecimiento, mientras un tercer cómplice permanecía en el exterior para vigilar la zona.

Irrumpieron en la habitación del venezolano

Los agresores subieron hasta el segundo piso del local, donde se encontraba el venezolano, quien quedó identificado como Jaime Ladeus Pertuz, el hombre estaba acompañado por su pareja.

Apenas ingresaron a la habitación, los sicarios abrieron fuego. El coronel Jesús Talla, jefe de Investigación Criminal en Lima Norte, confirmó que los criminales quedaron captados en las imágenes de seguridad.

Asimismo, detalló que la pareja de la víctima reconoció a uno de los sicarios, quien sería el autor directo del crimen, información que permitió su captura, informó el noticiero 24 Horas.

Horas después del atentado, la policía logró detener en el distrito de Comas a uno de los implicados, de nombre José Gonzales Medina, señalado como el hombre que realizó los disparos, y a Yuselys León Jiménez, presunta implicada en el hecho.

Serían integrantes de una banda criminal

Estos últimos serían integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros del Cono Norte”, dedicada a la extorsión.

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, señaló que uno de los intervenidos poseía de un arma de fuego.

De acuerdo con la hipótesis policial, el móvil del asesinato sería un ajuste de cuentas entre miembros de la propia organización criminal.

Las investigaciones revelaron mensajes en los que se advertían posibles enfrentamientos internos, cobros de cupos y movimientos de dinero característicos del accionar extorsivo.

La víctima, quien se había registrado en el hostal con un nombre distinto, llevaba más de un año alojado en el lugar.

