¡Por no compartir un trago! Alias "La Gocha" asesina a una mujer en El Valle: detalles del caso

Funcionarios del CICPC finalmente pusieron tras las rejas a la responsable de un crimen que conmocionó a la parroquia El Valle por lo absurdo de su motivo.

Se trata de la captura de Iris Lilibeth Toro de 37 años, apodada "La Gocha", señalada como la autora material del homicidio de Yenny Maderin Naguanagua de 36.

El crimen

El crimen ocurrió el pasado 13 de febrero de 2022 en plena Avenida Intercomunal de El Valle, pero no fue sino hasta ahora que las investigaciones de campo lograron dar con el paradero de la victimaria.

Según las pesquisas del CICPC, "La Gocha" increpó a Yenny aquel día para exigirle que compartiera sus bebidas alcohólicas con ella.

Ante la negativa de la víctima, Toro perdió los estribos y se abalanzó sobre ella, propinándole una herida punzo-penetrante que le cegó la vida de manera casi instantánea.

Los detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidio Central realizaron un arduo trabajo de inteligencia durante años hasta dar con el paradero de la sospechosa:

La detención se llevó a cabo en las adyacencias de la misma zona donde ocurrió el crimen en la Av. Intercomunal del Valle.

De acuerdo a las informaciones. la mujer ya se encuentra bajo custodia y ha sido puesta a la orden del Ministerio Público para enfrentar los cargos por homicidio.

