Falso promotor de Bad Bunny es sentenciado a prisión: estafó a inversionistas por más de un millón de dólares

Un hombre, quien afirmó que obtuvo ganancias por promocionar conciertos de Bad Bunny, fue sentenciado a más de seis años de prisión federal, luego de que la fiscalía declarara que defraudó a inversionistas por más de un millón de dólares.

Carlos Desean Goodspeed se declaró culpable de fraude electrónico, en octubre de 2025, tras ser acusado formalmente en 2024, según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas.

El juez federal de distrito Ed Kinkeade condenó a Goodspeed el pasado 18 de febrero y le ordenó pagar 1.2 millones de dólares en restitución a 17 víctimas.

Defraudó a estafadores por más de un millón de dólares

La fiscalía señaló que Goodspeed se presentó falsamente como promotor de conciertos; el acusado utilizaba el dinero de los inversionistas para comprar entradas y suites, para luego revenderlas y obtener ganancias.

Además, utilizó los fondos para gastos personales y para mantener el esquema de su estafa.

Goodspeed operaba bajo el nombre de “Straight Like That Entertainment” y afirmaba estar involucrado con famosos como Tyler, the Creator, Ludacris, Beyoncé, Nicki Minaj, Bad Bunny y Future. Ninguno de estos participó en el esquema.

“El FBI mantiene su compromiso de investigar a quienes se aprovechan de nuestras comunidades mediante esquemas de fraude de inversiones. Animamos al público a investigar a fondo las oportunidades de inversión y a contactarnos de inmediato si sospechan de fraude”, declaró el agente especial a cargo del FBI en Dallas, R. Joseph Rothrock.

Así operaba el falso promotor de Bad Bunny

En una ocasión, un inversionista transfirió 180 mil dólares a Goodspeed para invertir en entradas de conciertos, pero no recibió la rentabilidad prometida. La fiscalía afirmó que, en cambio, el estafador usó el dinero para sus gatos personales como vivienda, compras minoristas y viajes.

Otra víctima testificó que utilizó parte de una herencia para invertir en Goodspeed con la esperanza de poder pagar las facturas médicas de un familiar diagnosticado con cáncer.

En este caso, Goodspeed no le devolvió el dinero prometido, y se vio obligada a solicitar préstamos y usar tarjetas de crédito para cubrir los gastos funerarios cuando falleció su pariente.

Las autoridades federales afirmaron que Goodspeed también utilizó dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores y así ocultar el fraude.

Goodspeed permanece bajo custodia federal cumpliendo su condena, publicó AlDíaDallas.

