Trump revela su escenario perfecto: replicar el modelo de Venezuela para una transición en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado la reciente operación ejecutada en Venezuela como el "escenario perfecto" de transición política. Señala que pudiera replicar dicho modelo en Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei. En una entrevista concedida a The New York Times, el mandatario afirmó que ya cuenta con “tres excelentes opciones” de nombres para liderar el país persa, aunque evitó revelar sus identidades por razones de seguridad estratégica.

Para Trump, lo ocurrido en Venezuela el pasado enero —donde se logró remover a la figura principal del gobierno manteniendo parte de la estructura institucional y militar dispuesta a colaborar— representa la hoja de ruta ideal.

"Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el perfecto", sostuvo el mandatario, destacando que el objetivo es lograr un cambio de mando sin desarticular por completo el aparato estatal, fomentando una "colaboración pragmática" con Washington.

Tres líderes en el radar y una transición compleja

Aunque el presidente no dio nombres, la mención de tener tres candidatos listos sugiere que la Casa Blanca ya ha establecido contactos con figuras de la disidencia o sectores del propio estatus iraní. Al ser consultado sobre Alí Larijani (quien recientemente anunció un comité interino en Teherán), Trump prefirió no pronunciarse, manteniendo el misterio sobre sus preferidos.

No obstante, reconoció que Irán representa un desafío mayor que el venezolano debido a: capacidades militares, programa nuclear y control social.

Escenarios: ¿Rendición o levantamiento?

Trump planteó dos posibles desenlaces para el país persa:

Rendición de las élites: Sugirió que veteranos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podrían "rendirse ante el pueblo" para evitar un conflicto total.

Levantamiento popular: Afirmó que la ciudadanía iraní tiene ahora una "oportunidad" real de decidir su futuro tras años de tensiones internas.

El mandatario aseguró que el Pentágono tiene capacidad para sostener una ofensiva aérea de "cuatro a cinco semanas" si fuera necesario, y confirmó que la coordinación con Israel ha sido clave para debilitar la armada y los centros de inteligencia iraníes. Asimismo, dejó la puerta abierta al levantamiento de sanciones si el nuevo liderazgo muestra una "cooperación genuina".

