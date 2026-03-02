¡Evita hackeos! Así puedes proteger tu WhatsApp Business de estafas: nuevas funciones claves

Suscríbete a nuestros canales

Durante este 2026, mantener la seguridad en WhatsApp Business se convertido en una prioridad para los emprendedores.

Con el aumento de las transacciones digitales y el uso de inteligencia artificial (IA) para gestionar clientes, proteger la información de tu negocio no solo evita fraudes, sino que también cuida la confianza que tus compradores depositan en ti.

Por ello, es fundamental adoptar herramientas que permitan blindar las cuenta ante posibles intentos de robo de identidad o estafas digitales.

¿Para qué sirve y qué ventajas ofrece?

WhatsApp Business es una aplicación diseñada específicamente para dueños de pequeños y medianos negocios. A diferencia del chat personal, esta versión permite crear un perfil de empresa donde puede colocar su dirección, correo y sitio web. Entre sus mayores beneficios están:

Catálogo de productos : puede mostrar lo que vendes sin que el cliente salga del chat.

: puede mostrar lo que vendes sin que el cliente salga del chat. Respuestas rápidas : te permite guardar mensajes para contestar dudas frecuentes en segundos.

: te permite guardar mensajes para contestar dudas frecuentes en segundos. Organización con etiquetas : ayuda a clasificar los chats como "Nuevo cliente", "Pago pendiente" o "Pedido enviado".

: ayuda a clasificar los chats como "Nuevo cliente", "Pago pendiente" o "Pedido enviado". Automatización: puede programar mensajes de bienvenida o de ausencia para que tu negocio nunca deje de atender.

Consejos clave para proteger tu cuenta

Para mayor seguridad, puede seguir los siguientes pasos directos que mantendrán su aplicación a salvo:

Activa la verificación en dos pasos : cree un código de seis números (PIN) que la aplicación te pedirá de vez en cuando. Esto impide que alguien más registre tu número en otro teléfono.

: cree un código de seis números (PIN) que la aplicación te pedirá de vez en cuando. Esto impide que alguien más registre tu número en otro teléfono. Usa el bloqueo con huella o rostro : configure la app para que solo abra con tu biometría. Así, si dejas el celular descuidado, nadie podrá leer tus chats.

: configure la app para que solo abra con tu biometría. Así, si dejas el celular descuidado, nadie podrá leer tus chats. Revisa tus dispositivos vinculados : entre frecuentemente a los ajustes y cierra sesión en cualquier computadora (WhatsApp Web) que no estés usando en ese momento.

: entre frecuentemente a los ajustes y cierra sesión en cualquier computadora (WhatsApp Web) que no estés usando en ese momento. Protege tu copia de seguridad: active el cifrado para las copias que guardas en la nube; así, aunque alguien acceda a tu cuenta de Google o iCloud, no podrá leer tus mensajes.

Nuevas actualizaciones de 2026

Este año, WhatsApp lanzó funciones avanzadas para mejorar la experiencia y la seguridad:

Una nueva opción en el menú de "Privacidad" que permite bloquear automáticamente mensajes y archivos de personas que no tiene guardadas en sus contactos.

La aplicación ahora puede crear un resumen de los mensajes que no ha leído en grupos grandes, ahorrándo tiempo.

Una nueva herramienta le ayuda a ajustar el tono de sus mensajes (más formal o más amigable) antes de enviarlos.

