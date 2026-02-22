España: pueblo de 40 habitantes en Soria ofrece casa y empleo a nueva familia que se instale

Suscríbete a nuestros canales

El pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria, con apenas 40 habitantes, ha lanzado una propuesta innovadora para atraer población.

El municipio ofrece una vivienda gratuita y empleo a la familia que decida establecerse de manera permanente, en un intento de combatir la despoblación que afecta a muchas localidades rurales del centro de España.

El Ayuntamiento, junto con la Asociación Cultural de Arenillas, ha rehabilitado siete viviendas en los últimos años y pone a disposición una de ellas sin coste alguno para la familia seleccionada, según Diario Panorama.

Además, se incluyen dos puestos de trabajo: un albañil para el mantenimiento y reparación de inmuebles municipales y la gestión del bar local, uno de los pocos espacios de encuentro social del pueblo.

La iniciativa ha generado una respuesta sorprendente: más de 100 solicitudes han sido recibidas en menos de una semana, lo que refleja un creciente interés por el estilo de vida rural y la tranquilidad que ofrece Arenillas.

Las solicitudes provienen de diversas regiones de España, mostrando que la propuesta tiene un alcance nacional y despierta expectativas de un cambio de vida significativo.

La acción forma parte de un plan más amplio de la España Vaciada, donde numerosos pueblos enfrentan la disminución de habitantes debido al éxodo urbano.

