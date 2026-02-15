Venganza de San Valentín: ponle el nombre de tu ex a una cucaracha en zoológicos de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de instituciones zoológicas en Estados Unidos ha puesto en marcha iniciativas que permiten a los ciudadanos nombrar ejemplares de cucaracha silbadora de Madagascar como un gesto simbólico durante el mes de febrero.

El programa "Name-a-Roach", iniciado por el Bronx Zoo en Nueva York, otorga a los participantes un certificado digital personalizado tras realizar una contribución económica.

Según los reportes de los centros participantes, esta actividad se ha consolidado como un método alternativo de recaudación de fondos donde los usuarios pueden vincular nombres de antiguos compañeros sentimentales o conceptos abstractos a los insectos.

Variantes de la oferta en otros estados

La propuesta de asignar nombres a una cucaracha se ha extendido y diversificado en otros puntos del país. En el San Antonio Zoo, la campaña "Cry Me a Cockroach" incluye la opción de bautizar ratas y vegetales, los cuales son ofrecidos posteriormente como alimento a los animales carnívoros del recinto. Por su parte, el Brookfield Zoo en Chicago dispone de un panel público donde se exhiben los nombres elegidos por los donantes, mientras que el Maryland Zoo ofrece la posibilidad de asignar identidades a montones de estiércol animal.

Destino de la recaudación y operatividad

Los fondos obtenidos mediante el nombramiento de cada cucaracha y otros elementos se destinan íntegramente a programas de educación ambiental y proyectos de protección de especies en peligro. Las instituciones han aclarado que el manejo de los animales utilizados para alimentación, como las ratas y peces, sigue los protocolos nutricionales habituales de los recintos y no representa un cambio en sus prácticas éticas. Además, las donaciones realizadas por los participantes son deducibles de impuestos bajo la normativa estadounidense vigente.

“Nombré cucarachas en honor a los ex terribles de mis amigas como una broma”, explicó Lily L., residente de Nueva York y participante de la campaña, en declaraciones recogidas por NBC News.

