Nicaragua impone nuevas reglas de entrada para Venezuela y 127 países: detalles sobre la visa y excepciones

El Gobierno de Nicaragua decidió eliminar el libre visado para ciudadanos de 128 naciones, obligándolos a tramitar una visa de categoría C (consultada) para entrar al país.

Esta medida responde a las fuertes presiones de la administración de Donald Trump, que busca frenar la migración irregular que utiliza a Managua como puente para llegar por tierra a la frontera estadounidense, informó EFE.

La nueva norma, firmada por el Ministerio del Interior y la Dirección de Migración, afecta principalmente a países que antes gozaban de facilidades, como Venezuela, Cuba y Haití, además de numerosas naciones de África y Asia.

Con esto, el gobierno de Daniel Ortega pone fin a la política de "puertas abiertas" que había permitido la llegada masiva de vuelos chárter con migrantes que buscaban seguir su camino hacia el norte.

Venezuela y otros países clave afectados

A partir de ahora, los ciudadanos de Venezuela (únicamente quienes tengan pasaporte ordinario) deberán cumplir con el proceso de visa consultada. La lista también incluye a aliados políticos y países con alto flujo migratorio como:

Cuba y Haití.

China, Irán y Siria (solo pasaportes ordinarios).

Corea del Norte, Irak y Libia.

Países de la región como Colombia, México y Perú (bajo condiciones específicas de pasaporte).

¿Cuáles son los motivos de la política migratoria?

La decisión se toma luego de que EEUU calificara como "preocupante" la facilidad con la que personas de todo el mundo aterrizaban en Nicaragua para iniciar una travesía terrestre hacia México.

El Gobierno de Trump, al igual que la gestión anterior de Biden, señaló que estos vuelos eran una herramienta para fomentar la migración irregular, lo que obligó a Managua a endurecer sus controles fronterizos.

Excepciones a la medida

No todos los viajeros de estas nacionalidades necesitan la visa. La disposición aclara que quedan libres de este requisito quienes tengan:

Pasaportes diplomáticos o de servicio.

Pasaportes oficiales o de asuntos públicos con acuerdos vigentes.

Las autoridades nicaragüenses ya ordenaron informar de estos cambios a todos los consulados y embajadas para que la medida se aplique de inmediato.

