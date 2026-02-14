Shutdown del DHS 2026: ¿Qué pasará con las deportaciones, los vuelos y tus trámites migratorios?

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, 14 de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos (EEUU) ha entrado oficialmente en un cierre parcial de funciones (shutdown).

La falta de acuerdo en el Congreso, motivada por profundos desacuerdos sobre las tácticas de la policía de inmigración (ICE), ha dejado a una de las agencias más críticas del país sin presupuesto operativo fresco.

El Congreso se encuentra en receso y no regresará hasta el 23 de febrero, justo antes del discurso del Estado de la Unión. Esto sugiere que el cierre podría durar, al menos, una semana más.

A pesar de la gravedad política, para la comunidad inmigrante y el público general, el impacto inmediato tiene matices importantes que explicamos a continuación.

¿Por qué se detuvo el financiamiento?

El bloqueo surge tras la indignación nacional por las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis durante operativos federales en enero pasado.

Los demócratas exigen que cualquier nuevo presupuesto para el DHS incluya restricciones estrictas para ICE, tales como:

Prohibición del uso de pasamontañas en operativos.

Obligación de presentar órdenes judiciales para entrar en propiedad privada.

Uso obligatorio de cámaras corporales e identificación visible.

El impacto en ICE y la frontera: ¿Se detienen las deportaciones?

La respuesta corta es no.

A diferencia de otras agencias, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuentan con un "escudo financiero".

Fondos de reserva: gracias a la ley "One Big Beautiful Bill" aprobada el año pasado, estas agencias disponen de aproximadamente 140,000 millones de dólares en reserva.

Operatividad: el senador John Fetterman y otros líderes han confirmado que el cierre tendrá "literalmente cero impacto" en la capacidad de ICE para continuar con su agenda de control migratorio.

¿Cómo afecta el cierre a los residentes?

Aunque las patrullas fronterizas continúan, otras áreas del DHS sí verán interrupciones que podrían afectar tu bolsillo y tus planes:

1. Viajes y Aeropuertos (TSA)

Aproximadamente el 95% de los agentes de la TSA son considerados esenciales. Esto significa que seguirán trabajando, pero lo harán sin recibir su salario hasta que se apruebe el presupuesto.

Riesgo: si el cierre se prolonga, es probable que aumenten las ausencias por estrés financiero, lo que generará filas más largas en los controles de seguridad y posibles cancelaciones de vuelos.

2. Trámites y ayuda por desastres (FEMA)

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) es una de las más golpeadas.

Se detendrán los reembolsos a estados por desastres naturales previos.

La capacitación de equipos de primera respuesta ha quedado suspendida.

3. Beneficios sociales y otros departamentos

Aunque USCIS es parte del DHS, la mayoría de sus servicios (como renovaciones de DACA, permisos de trabajo o residencias) se financian mediante las tarifas que pagan los usuarios.

+ Por lo tanto, las citas y el procesamiento de aplicaciones suelen continuar con normalidad durante estos cierres presupuestarios.

Buenas noticias: el resto del gobierno federal (incluyendo programas de asistencia alimentaria como SNAP, Seguro Social y el Departamento de Justicia) tiene fondos asegurados hasta el 30 de septiembre. Tus beneficios de comida y cheques de jubilación no corren peligro.

