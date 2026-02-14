Juegos Olímpicos de Invierno 2026: atletas agotan preservativos antes de mitad de los juegos

Suscríbete a nuestros canales

Los primeros días de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Cortina d’Ampezzo han estado marcados por un hecho curioso, y es que, los preservativos gratuitos para los atletas se agotaron antes de alcanzar la mitad de la competencia.

Miles de condones con el logo olímpico fueron distribuidos sin costo a los deportistas, pero la alta demanda superó rápidamente el suministro inicial, según información del medio Record.

Alrededor de 2.900 atletas participan en los Juegos de Invierno, que se extenderán hasta el 22 de febrero. Los competidores de deportes de montaña se hospedan principalmente en la Villa Olímpica de Cortina, mientras que la otra Villa, ubicada en Milán, acoge a los participantes de patinaje artístico.

Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá un nuevo envío de preservativos para reponer el stock agotado.

Se debe resaltar que la entrega de preservativos en Villas Olímpicas es una tradición que comenzó en 1988, durante los Juegos de Verano en Seúl, como parte de las iniciativas para promover la salud sexual y prevenir enfermedades de transmisión.

En los Juegos de París 2024 se distribuyeron aproximadamente 300.000 condones, lo que refleja la magnitud que puede alcanzar esta práctica en eventos de gran escala.

