¡Alerta sanitaria! Encuentran piojos en pestañas postizas de miles de mujeres en EEUU

Expertos en salud y cosmetología alertan sobre un incremento preocupante de ácaros Demódex en usuarios de extensiones de pestañas permanentes, un problema derivado principalmente de la falta de higiene y la mala esterilización de herramientas.

Estos microorganismos, que a menudo se confunden con piojos tradicionales, se alimentan del sebo acumulado en los folículos.

Según detalla Telemundo Chicago, estos ácaros se reproducen rápidamente cuando las defensas del cuerpo disminuyen o el párpado no se limpia adecuadamente.

Es importante que los consumidores verifiquen que sus especialistas desinfecten rigurosamente cada utensilio, ya que el contacto con equipos contaminados facilita un contagio inmediato de estos parásitos microscópicos.

La presencia excesiva de estos ácaros provoca consecuencias severas para quienes utilizan pestañas postizas, incluyendo picazón intensa, enrojecimiento y una inflamación conocida como blefaritis.

En casos graves, la acumulación de liendres, que lucen como pequeños granos de arena en la base del párpado, puede derivar en infecciones oculares crónicas o incluso en la pérdida permanente de las pestañas naturales debido al daño folicular.

Ante la aparición de cualquier síntoma de irritación, los especialistas recomiendan retirar las extensiones de inmediato y acudir a una evaluación médica para evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud visual a largo plazo.

