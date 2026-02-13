Lo que debe saber sobre los aeropuertos en EEUU que reconectarán con Venezuela desde 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras casi siete años de cielos cerrados, y hasta más en ciertos casos, la reanudación de los vuelos directos entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela marca un hito histórico en la conectividad aérea del continente.

Con el anuncio de gigantes como American Airlines de retomar sus rutas hacia Caracas en este primer trimestre de 2026, se abre una nueva etapa para la diáspora, el comercio y el turismo.

En este artículo, analizamos los aeropuertos clave que históricamente sirvieron de puente, las estadísticas que definieron la era dorada de esta conexión y lo que necesitas saber hoy para planificar tu viaje.

Los "Hubs" históricos: ¿Desde dónde se volará a Venezuela?

Tradicionalmente, la conexión aérea no se distribuía de forma equitativa; se concentraba en puntos estratégicos donde reside la mayor parte de la comunidad venezolana y donde las aerolíneas estadounidenses tienen sus bases de operaciones hacia Latinoamérica.

Miami (MIA): la puerta principal

El Aeropuerto Internacional de Miami ha sido, por décadas, el epicentro de la relación bilateral. Antes de la suspensión de 2019, Miami concentraba más del 80% del tráfico total.

Frecuencia histórica: hasta 5 y 7 vuelos diarios operados por American Airlines, además de vuelos de SBA Airlines y Avior.

+ Fort Lauderdale (FLL) – La alternativa eficiente

A solo unos kilómetros de Miami, FLL servía como el puerto de entrada para aerolíneas de bajo costo y charters.

Aerolíneas Clave: Spirit Airlines (que buscó activamente licencias para operar la ruta FLL-CCS) y diversas operadoras de vuelos chárter.

Dallas/Fort Worth (DFW): el enlace del centro

Dallas servía como el punto de conexión ideal para quienes viajaban desde la costa oeste o el centro de EEUU

Frecuencia histórica: American Airlines mantenía un vuelo diario directo que permitía conectar con más de 100 destinos internos.

+ Houston (IAH) – El puente de la industria energética

El Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) fue, posiblemente, la ruta más estratégica después de Miami.

Aerolínea Clave: United Airlines .

. Perfil del viajero: Ejecutivos de la industria petrolera y familias venezolanas en Texas.

Nueva York (JFK) y Houston (IAH)

Aunque con menor frecuencia hacia el final de la década pasada, aerolíneas como United y Delta operaron rutas desde estos puntos. Nueva York, especialmente, sigue siendo un mercado de alta demanda debido a la creciente comunidad venezolana en la zona tri-estatal.

Atlanta (ATL) – El centro de conexiones de Delta

Hartsfield-Jackson, el aeropuerto más transitado del mundo, conectaba a Venezuela con prácticamente cualquier rincón de EE. UU. y Europa a través de un solo punto.

Aerolínea Clave: Delta Air Lines .

. Frecuencia: Tradicionalmente diaria, reducida a 1 frecuencia semanal en 2015 y suspendida definitivamente en septiembre de 2017.

Radiografía estadística: el auge y la pausa

Para entender el impacto de esta reanudación, debemos mirar las cifras.

Según datos del Bureau of Transportation Statistics (BTS) y la OAG (Official Aviation Guide), el mercado entre ambos países fue uno de los más lucrativos de la región.

Datos clave de la conexión (Pre-2019):

Indicador Dato Estadístico Año con más conexiones 2012 - 2014 (Pico de oferta de asientos) Pasajeros anuales (2018) ~602,000 (Pasajeros de ida y vuelta) Cuota de mercado de AA 58% del tráfico total hasta 2019 Tiempo de vuelo (MIA-CCS) 3 horas y 30 minutos aproximadamente



Dato de interés: En 2018, a pesar de la crisis, American Airlines movilizó por sí sola a más de 360,000 pasajeros entre ambos países antes de que el Departamento de Transporte (DOT) emitiera la orden de suspensión 2019-5-5 por razones de seguridad.

Lo que los viajeros deben saber en 2026

La reanudación no solo implica comprar un boleto; hay factores logísticos que han cambiado tras siete años de desconexión directa.

Aerolíneas confirmadas: American Airlines ha liderado el anuncio con planes de frecuencias diarias desde Miami.

Se espera que aerolíneas venezolanas como Laser y Avior inicien procesos de certificación ante la FAA para retomar rutas.

Monitoreo de rutas: se espera que tras la consolidación de Miami (MIA), las siguientes rutas en reactivarse sean Houston (IAH) y Nueva York (JFK) debido a la demanda acumulada.

se espera que tras la consolidación de Miami (MIA), las siguientes rutas en reactivarse sean Houston (IAH) y Nueva York (JFK) debido a la demanda acumulada. Requisitos de visa: es fundamental recordar que los ciudadanos estadounidenses requieren visa de turista para ingresar a Venezuela, un trámite que debe gestionarse en consulados autorizados.

es fundamental recordar que los ciudadanos estadounidenses requieren visa de turista para ingresar a Venezuela, un trámite que debe gestionarse en consulados autorizados. Conectividad interna: una vez en Caracas (CCS), los viajeros pueden conectar con destinos turísticos como Los Roques, Canaima o Porlamar, cuya infraestructura ha sido reforzada para este reinicio.

En conclusión, se estima que la reanudación de vuelos entre EEUU y Venezuela será un proceso escalonado.

Y aunque puede que Miami sea el epicentro inicial, el volumen de pasajeros históricos en ciudades como Houston y Atlanta indica que estas rutas podrían reaparecer en las pantallas de los aeropuertos.

Aunque esto dependerá en gran medida de cómo avance el tema migratorio en EEUU y cómo avanza la perspectiva y visión del venezolano en el país, bajo la luz actual o nuevos acuerdos.

