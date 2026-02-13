Pagos de Kaiser en Florida tras el cierre de reclamos: ¿Cuándo recibirás los $75 por mensaje de texto?

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una molestia digital para miles de residentes en Miami-Dade y el resto de Florida se ha convertido en un alivio financiero histórico.

El acuerdo alcanzado por Kaiser Foundation Health Plan (Kaiser Permanente) por un valor de $10.5 millones de dólares busca compensar a quienes fueron víctimas de tácticas de marketing invasivas.

Aunque Kaiser ha negado cualquier irregularidad, el tribunal ha dado luz verde a este fondo para cerrar una demanda colectiva que alegaba violaciones a la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA) y a la Ley de Mercadeo Telefónico de Florida (FTSA).

Sin embargo, debe saber que, el periodo formal para presentar formularios de reclamo finalizó ayer, 12 de febrero de 2026.

Aquellos que enviaron su solicitud a tiempo, podrán recibir hasta $75 por cada mensaje de texto promocional que recibieron después de haber enviado la palabra "STOP" (o "ALTO").

¿Quiénes calificaron para este beneficio?

El acuerdo protege a dos grupos principales:

Nivel nacional: personas que recibieron más de un mensaje de marketing de Kaiser entre el 21 de enero de 2021 y el 20 de agosto de 2025, tras haber pedido explícitamente ser excluidos. Subgrupo de Florida: residentes del estado que recibieron mensajes adicionales al menos 15 días después de haber solicitado la baja del servicio, bajo las protecciones más estrictas de la ley estatal de Florida.

¿Cuándo llegará el dinero?

Si presentaste tu reclamo, el siguiente paso es la Audiencia de Aprobación Final.

Proceso de verificación: el administrador del acuerdo revisará la veracidad de los números telefónicos y los registros de mensajes.

Proceso de verificación: el administrador del acuerdo revisará la veracidad de los números telefónicos y los registros de mensajes. Emisión de pagos: los fondos se distribuirán una vez que el juez firme la orden final y se resuelvan posibles apelaciones. Esto suele tardar entre 3 y 6 meses después de la fecha de cierre de reclamos. Ajuste de montos: los $75 son el máximo estimado.

Si hubo una participación masiva de la comunidad, el monto por mensaje podría ajustarse proporcionalmente para repartir los $10.5 millones entre todos los aprobados.

¿Se te pasó la fecha?: sepa qué puede hacer

Si no enviaste tu formulario antes del 12 de febrero, aún hay acciones preventivas que puedes tomar para futuros casos:

Guarda evidencia: si sigues recibiendo mensajes de cualquier empresa tras decir "STOP", toma capturas de pantalla. Estas son pruebas legales valiosas para futuras demandas colectivas. Consulta el portal del administrador: a veces, los tribunales permiten "reclamaciones tardías" bajo circunstancias excepcionales (como hospitalización o falta de notificación adecuada).

Visita el sitio web oficial del acuerdo (Sitio web de la Liquidación de Kaiser TCPA y FTSA - Inicio) para verificar si hay una extensión por apelación.

Tu estatus no importa: para reclamar dinero en acuerdos de protección al consumidor, no se requiere ser ciudadano estadounidense ni tener estatus legal.

El daño se basa en la violación de la privacidad de tu línea telefónica, un derecho protegido para todos los residentes.

