California contra el "robo digital" de automóviles: la posesión de estas herramientas ahora es delito

En un esfuerzo por frenar la crisis de robos de vehículos que azota a California, el estado ha puesto en vigor normativas más estrictas que apuntan directamente a la tecnología de alta gama utilizada por delincuentes.

Bajo la Ley de la Asamblea 486 (AB 486), poseer herramientas digitales diseñadas para vulnerar sistemas de seguridad vehicular ya no es una zona gris legal: es un delito que puede llevarte a prisión.

El castigo: más que una simple infracción

Si las autoridades determinan que un conductor posee e intenta utilizar dispositivos tecnológicos para ingresar a vehículos o propiedades ajenas, las consecuencias son severas:

Pena de cárcel: hasta 6 meses en una prisión del condado.

hasta 6 meses en una prisión del condado. Sanción económica: multas que alcanzan los $1.000 dólares.

multas que alcanzan los $1.000 dólares. Confiscación: el equipo tecnológico será incautado como evidencia criminal.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) ha incrementado los operativos de revisión en zonas de alta incidencia de robos.

¿Qué dispositivos están ahora bajo la lupa?

La ley AB 486 redefine lo que se considera "herramientas de robo", incluyendo ahora equipos que antes eran exclusivos de cerrajeros profesionales o entusiastas de la tecnología:

Programadores de llaves: dispositivos que se conectan a la computadora del auto para añadir o borrar llaves digitales. Duplicadores electrónicos: herramientas que clonan la señal de un llavero (fob) existente. Extensores de señal: equipos que amplifican la frecuencia de una llave que está dentro de una casa, engañando al auto para que se abra y encienda mientras el dueño duerme.

Ten en cuenta que, aunque la ley se enfoca en la "intención delictiva", la simple posesión de estos objetos por parte de personas sin licencia técnica puede dar lugar a investigaciones prolongadas.

Un estado en alerta: cifras que impulsaron la ley

La urgencia de esta medida se respalda en datos contundentes.

En 2023, California superó los 202,000 vehículos robados. Con el auge de los autos eléctricos e híbridos, que representaron más del 29% de las ventas para finales de 2025, el "robo digital" se ha convertido en el método preferido de las bandas criminales, desplazando al antiguo uso de la fuerza física.

Cómo evitar problemas legales y proteger tu auto

Para el conductor (Protección Legal)

Si trabajas de forma independiente en mecánica o cerrajería, es vital que:

Portes licencia profesional: mantén siempre a mano tu documentación que te acredite como técnico autorizado si llevas estos equipos en tu vehículo.

mantén siempre a mano tu documentación que te acredite como técnico autorizado si llevas estos equipos en tu vehículo. Evita compras en sitios dudosos: la posesión de estos dispositivos sin una justificación comercial clara puede ser interpretada como "intención delictiva" durante una parada de tráfico.

Para el dueño de casa (Protección del vehículo)

Dado que los extensores de señal son la herramienta más común, los expertos recomiendan:

Bolsas de faraday: guarda tus llaves inteligentes en fundas con blindaje de señal para que no puedan ser clonadas desde el exterior de tu hogar.

guarda tus llaves inteligentes en fundas con blindaje de señal para que no puedan ser clonadas desde el exterior de tu hogar. Desactivar el keyless: si tu modelo lo permite, desactiva la apertura por proximidad durante la noche.

