Banco del Tesoro activa la subastas de divisas oficiales: conozca todos los detalles

En las últimas semanas, varios son los bancos públicos y privados que se han sumado a la subasta de divisas oficiales a través de sus plataformas virtuales.

En esta oportunidad, es El Banco del Tesoro que se ha unido al sistema de Subastas de Divisas establecidas por el Banco Central de Venezuela (BCV), para personas naturales en su plataforma digital Tesoro Enlínea, con un monto mínimo de 1 hasta USD 5.000, a través de la Cuenta Tesoro Digital, donde podrán recibir dólares electrónicos (no efectivo) directo en su Tarjeta Master Debit y realizar consumos internacionales.

Te explicamos el proceso en 3 simples pasos:

1.- Ingresa a Tesoro Enlínea:

Ve al menú Operaciones en Divisas y haz clic en Subasta Privada.

2.- Realiza tu oferta completa:

- Cuenta origen (bolívares).

- Tasa que propones.

- Monto en USD.

- Horario establecido por el BCV.

- Solo 1 postulación por día.

3.- Espera el resultado:

Posteriormente te notificamos si fue Aprobado o Rechazado. Si es aprobado, tus dólares electrónicos se abonan a tu Tarjeta de uso internacional Master Debit.

Con las divisas los clientes pueden hacer compras en línea, pagar en plataformas de streaming y realizar pagos en puntos de venta en el exterior. Los fondos en dólares electrónicos asignados a tu Cuenta Tesoro Digital no pueden retirarse en efectivo.

