Habilitan wifi gratis y zona gamer en playas para estos carnavales 2026: conozca en cuáles

Suscríbete a nuestros canales

Durante las festividades de Carnaval se lanzó la iniciativa Carnavales Tecnológicos 5.0 para que los gamers pueden jugar mientras están en la playa.

Contarán con espacios dedicados a los videojuegos, acceso a internet de alta velocidad sin costo alguno y actividades que integran la tecnología con las festividades de carnaval.

¿En cuáles playas habrá wifi gratis?

Las playas Los Totumos y Puerto Francés, ubicadas en el municipio Brión del estado Miranda, son los balnearios que participan en el plan Carnavales Tecnológicos 5.0.

El evento fue impulsado por la Secretaría de Telecomunicaciones del estado Miranda.

Buscan atraer a más turistas a las playas de Los Totumos y Puerto Francés, posicionando a Miranda como un destino atractivo que integra tecnología y diversión.

La representante de la Secretaría de Telecomunicaciones, Paola Artahona, expresó que "este trabajo de desarrollo de aplicaciones y herramientas tecnológicas en estos destinos turísticos, es posible gracias a la articulación con Bunker Digital, Violeta Red y la OIT Conecta".

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube