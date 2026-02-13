Así celebrará Caracas el carnaval: la agenda incluye piscinada, feria, conciertos y más

La alcaldía de Caracas difundió este viernes el cronograma de actividades programadas para el asueto de Carnavales 2026.
A través de sus canales oficiales, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, difundió el cronograma de actividades, que incluye piscinada, feria, conciertos y más.
Carnavales en Caracas 2026
De acuerdo con el cronograma difundido por la alcadesa de Caracas, las actividades programadas durante el asueto de carnavales 2026, son las siguientes:
Viernes 13 de febrero
- Cota 905: Cantata protestaria de 2pm a 6pm
- Pinto Salinas: Cantata protestaria de 2pm a 6pm
- Del viernes 13 al martes 17 de febrero desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde habrá feria de emprendedores en Plaza Venezuela, Plaza Urdaneta y en Waraira Repano
Sábado 14 de febrero
- Cantata protestaria de 2pm a 6pm en Las Torres de La Vega, Gramoven La Cubana, en la urbanización Fuerte Tiuna y en el Afinque de Martín en San Agustín.
- Del sábado 14 al martes 17 de febrero desde la 1 de la tarde hasta las 5pm la carroza de Super Bigote hará recorrido por las centralidades y comunidades.
- Sábado y domingo 14 y 15 de febrero una piscinada recreativa según la planificación desde las 10am hasta las 5 de la tarde
Domingo 15 de febrero
- Carrera 5K en Paseo Los Próceres a las 7am
- Bicicletada en Paseo Los Próceres a las 2pm
Lunes 16 de febrero
- Concurso Poesía y Canto de 1 a 5pm en la plaza Bolívar
- Cantata protestaria en la plaza Bolívar de la parroquia Sucre desde la 1pm hasta 5 de la tarde
Martes 17 de febrero
- Desde la 1 hasta las 5pm grandes centralidades en Paseo Los Próceres
